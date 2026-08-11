Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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11.08.2026 15:18:00
Broadcom vs. Marvell: Which Stock Has More AI Upside?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Marvell (NASDAQ: MRVL) could benefit as hyperscalers build custom processors around their own AI workloads. The opportunity is not necessarily to replace Nvidia, but to enable a more specialized infrastructure market in which custom silicon, networking, and optical connectivity become increasingly valuable.Stock prices used were the market prices of July 29, 2026. The video was published on Aug. 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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