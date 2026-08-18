Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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19.08.2026 00:55:00

Broadcom vs. Nvidia: 1 Metric Shows Which Artificial Intelligence (AI) Chipmaker Is the Better Bargain

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two of the biggest names in the artificial intelligence (AI) chip world. Nvidia holds the crown as the largest company in the world, with a market cap of almost $5.5 trillion, while Broadcom is the seventh largest with a $1.9 trillion valuation. But which one of these two is actually the better bargain for stock investors right now?Image source: Getty Images.Nvidia became the world's largest company thanks to extreme demand for its graphics processing units (GPUs). Nvidia's GPUs are widely recognized as best in class, and their performance is further boosted by Nvidia's ecosystem, which includes software and networking solutions. Nvidia's products are utilized by every AI hyperscaler and have become the industry standard for AI training and inference.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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