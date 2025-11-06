Broadridge Financial Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Broadridge Financial Solutions präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,40 USD. Im letzten Jahr hatte Broadridge Financial Solutions einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 1,59 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden USD umgesetzt.

