Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
|
21.01.2026 13:07:00
Brookfield vs. Blackstone: Which Stock Will Make You Richer?
Brookfield (NYSE: BN) and Blackstone (NYSE: BX) are behemoths in the alternative investment world. Both have over $1 trillion in assets under management (AUM). They've grown briskly as more investors have increased their allocations to alternatives.The global investment firms have enriched their shareholders over the years. Blackstone has delivered a 26.5% annualized total return over the last decade, while Brookfield's is a robust 18.3%, both exceeding the S&P 500's 15.9% return. Here's a look at which one will make you richer in the future. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brookfield Incorporacoes SA
Analysen zu Brookfield Incorporacoes SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!