|
04.12.2025 15:10:54
Brown-Forman Corp. Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Brown-Forman Corp. (BFA) announced a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $224 million, or $0.47 per share. This compares with $258 million, or $0.55 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.4% to $1.036 billion from $1.095 billion last year.
Brown-Forman Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $224 Mln. vs. $258 Mln. last year. -EPS: $0.47 vs. $0.55 last year. -Revenue: $1.036 Bln vs. $1.095 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.