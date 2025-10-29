BSI Aktie
ISIN: INE446901014
|
29.10.2025 09:10:00
BSI-Warnung: Über 30.000 veraltete Exchange-Server in Deutschland
Microsoft hat im Oktober auch Exchange Server 2016 und 2019 die Update-Versorgung gekappt. Das BSI warnt vor zigtausend veralteten Servern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
