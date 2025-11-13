BTS Group A B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BTS Group A B hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,73 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat BTS Group A B 625,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 657,3 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at