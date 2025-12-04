Buckle November Sales Improve

(RTTNews) - The Buckle, Inc.(BKE), a fashion retailer selling clothing, footwear, and accessories, on Thursday reported a rise in sales for the month of November.

For the 4-week period to November 29, comparable store net sales increased 2.5% from the same period last year. Net sales also increased 3.9% to $122.1 million from last year's $117.5 million.

For the 43-week period to November 29, comparable store net sales moved up 5.9 percent from the same period in 2024. Net sales also increased 6.8% to $1.021 billion from $956 million a year ago.