NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
19.11.2025 11:31:00
Bud Light’s struggling. Now its owner is reportedly buying a punch maker.
Anheuser-Busch InBev , one of the world’s largest beer companies and owner of brands like Budweiser, Stella Artois and Michelob, is reportedly in talks to buy BeatBox, a manufacturer of boxed, wine-based punch, for around $700 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
