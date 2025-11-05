NOW Aktie
Ausblick: NOW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NOW wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,233 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 637,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 606,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,917 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
