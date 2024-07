Buffetts Berkshire Hathaway verkauft Bank of America-Aktien im Milliardenumfang

Die Investmentholding Berkshire Hathaway hat abermals Anteile der Langzeitbeteiligung Bank of America abgestoßen. Die Gesellschaft von Warren Buffett hat damit einen Milliardenbetrag eingenommen.

• Berkshire verkauft weitere BoA-Aktien• Titel im Milliardenwert abgestoßen• Komplettverkauf wohl nicht geplant

Nachdem sich Berkshire Hathaway bereits in der vergangenen Woche von Bank of America-Aktien getrennt hatte, setzte die Investmentgesellschaft von Starinvestor Warren Buffett den Trend in dieser Handelswoche weiter fort.

Weitere BoA-Aktien veräußert

Zum Ende des ersten Quartals hatte Berkshire Hathaway noch 1.032.852.006 Bank of America-Anteilsscheine im Depot. Mit einem Wert von mehr als 39 Milliarden Dollar war die Beteiligung die zweitgrößte im Buffett-Depot hinter Apple.

BoA-Aktien im Milliardenwert verkauft

In den vergangenen sechs Handelstagen trennte sich die Investmentholding des Starinvestors aber in großem Stil von BoA-Titeln, am Montag, Dienstag und Mittwoch wurden weitere 18,9 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 42,46 US-Dollar aus dem Depot geworfen. Berkshire erzielte durch die Verkäufe einen Erlös von 802,5 Millionen US-Dollar wie aus einer neuen behördlichen Einreichung hervorgeht.

Damit summiert sich die Zahl der BoA-Aktien, die Buffett in den letzten sechs Tagen veräußerte, auf 52,8 Millionen, insgesamt hatten die abgestoßenen Aktien einen Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar. Die verbliebenen 980,1 Millionen Aktien der Bank of America im Buffett-Depot haben einen Marktwert von 41,3 Milliarden US-Dollar, der Anteil von Berkshire Hathaway am Unternehmen ist auf 12,5 Prozent gesunken.

BoA-Aktie hat stark performt

Die BoA-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf an der NYSE bereits fast 24 Prozent zulegen können, während der breite Markt weniger stark performte. Möglicherweise wollte der Starinvestor bei der stark gelaufenen Aktie daher einige Gewinne mitnehmen. Einem Komplettverkauf hatte Buffett aber erst im vergangenen Jahr eine Absage erteilt: "Ich habe mich selbst viele Jahre zuvor eingeladen, und sie haben uns ein sehr gutes Geschäft gemacht. Und ich mag Brian Moynihan enorm, und ich will es einfach nicht verkaufen", hatte der Starinvestor CNBC zufolge 2023 betont, nachdem er eine Reihe anderer Banktitel aus dem Depot geworfen hatte.

Die Bank of America-Aktie verlor im gestrigen NYSE-Handel 1,21 Prozent auf 41,73 US-Dollar. Am Freitag kann sie jedoch zeitweise bereits wieder um 0,44 Prozent auf 41,87 US-Dollar steigen.



Redaktion finanzen.at