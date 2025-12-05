Bulgarian: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bulgarian hat sich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 BGN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 BGN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,0 Millionen BGN – ein Plus von 88,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bulgarian 5,3 Millionen BGN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at