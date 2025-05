Bundesbank: Deutsche Wirtschaft tritt weiter auf der Stelle

Die Bundesbank sieht in diesem Jahr vorerst weiterhin keinen spürbaren Aufschwung in Deutschland.

BANFF (dpa-AFX) - "Wir erwarten auch für 2025 eine schwache wirtschaftliche Entwicklung, was man als Stagnation bezeichnen könnte", sagte Präsident Joachim Nagel am Rande des G7-Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs im kanadischen Ferienort Banff. Für das erste Quartal würden voraussichtlich Vorzieheffekte der US-Zollpolitik zu sehen sein. "Dann werden die Folgequartale eher schwächer ausfallen."

Nagel sagte, es sei daher umso wichtiger, dass die neue Bundesregierung ihr vereinbartes Strukturprogramm zügig und zielgenau umsetze. "Investitionen in Infrastruktur und Zukunftstechnologien sind dabei der Schlüssel, um die Tür für mehr Wachstum aufzustoßen." Die Koalition von Union und SPD plant unter anderem Anreize für Unternehmens-Investitionen und ein schuldenfinanziertes Programm von bis zu 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur.

"Gute Nachrichten" bei der Inflation

Zur Geldpolitik sagte der Bundesbank-Präsident: "Wir werden im Euroraum unser Inflationsziel von zwei Prozent noch in diesem Jahr erreichen." Das sei eine gute Nachricht für die Menschen und die Unternehmen. "Es kann also wieder aufwärtsgehen, es kann wieder Vertrauen gefasst werden." Nagel sprach sich dafür aus, in der Geldpolitik vor dem Hintergrund weiterhin hoher Unsicherheiten "vorsichtig" zu bleiben.

Das Konjunkturprogramm der Regierung mache ihm auf der Inflationsseite keine Sorgen, wenn es sich auf Investitionen konzentriere, machte Nagel deutlich. Enthalten seien zudem Elemente, die eher preissenkend wirken, etwa bei Energie. Generell treffe das Programm auf eine relativ schwache Konjunktur, Impulse dürften dann 2026 zu sehen sein./sam/DP/he