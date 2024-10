Bundesregierung: Selenskyj trifft Scholz am Freitag in Berlin

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin treffen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesregierung auf Anfrage. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Selenskyj wolle dabei seinen "Siegesplan" präsentieren, den er zuvor in den USA vorgestellt hatte.

Ursprünglich war Selenskyj für Samstag auf dem US-Stützpunkt in Ramstein erwartet worden, wo sich die Staats- und Regierungschefs der Ukraine-Unterstützergruppe treffen wollte. Allerdings hatte US-Präsident Joe Biden am Dienstag seine Teilnahme und auch seinen Deutschlandbesuch wegen des in den USA bevorstehenden Hurrikans "Milton" abgesagt. Daher wird das Treffen in Ramstein ausfallen.

