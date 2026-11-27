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27.11.2026 05:49:38
Bundestag soll Haushalt 2027 beschließen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag stimmt an diesem Freitag über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. Die Pläne der schwarz-roten Koalition sehen Ausgaben von 556 Milliarden Euro vor und damit rund 31 Milliarden mehr als im Etat 2026. Mehr als ein Drittel fließt in den Arbeits- und Sozialetat, aus dem der Bund etwa Geld für die Rentenversicherung zuschießt. Die Ausgaben für Verteidigung sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen. Im Kernhaushalt und in Sondertöpfen sind insgesamt neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro vorgesehen.
Zwischen den Koalitionspartnern hatte es ein ungewöhnlich langes Gezerre um den Etat gegeben, da die Unionsseite nach den üblichen letzten Festlegungen des Haushaltsausschusses noch auf eine Stromsteuersenkung für alle im neuen Jahr bestand. Kanzler Friedrich Merz (CDU) räumte ein, dass der Prozess zur Aufstellung dieses Haushalts "sicher keinen Schönheitspreis" verdient habe./sam/DP/mis
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