Bunge Global SA Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $678 million, or $3.47 per share. This compares with $354 million, or $2.61 per share, last year.

Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $390 million or $2.00 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 88.3% to $24.041 billion from $12.769 billion last year.

Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $678 Mln. vs. $354 Mln. last year. -EPS: $3.47 vs. $2.61 last year. -Revenue: $24.041 Bln vs. $12.769 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.25 To $ 9.75