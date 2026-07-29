Bunge Aktie
WKN: 762269 / ISIN: BMG169621056
|
29.07.2026 12:15:33
Bunge Global SA Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $678 million, or $3.47 per share. This compares with $354 million, or $2.61 per share, last year.
Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $390 million or $2.00 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 88.3% to $24.041 billion from $12.769 billion last year.
Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $678 Mln. vs. $354 Mln. last year. -EPS: $3.47 vs. $2.61 last year. -Revenue: $24.041 Bln vs. $12.769 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.25 To $ 9.75
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunge Ltd.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bunge Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunge Ltd.
|105,98
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: ATX legt zu -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legt deutlich zu, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester.