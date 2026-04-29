Bunge Raises 2026 Adj. Earnings Guidance

(RTTNews) - Bunge (BG) said it now expects full-year 2026 adjusted EPS in the range of $9.00 to $9.50, which is up from its previous range of $7.50 to $8.00. Compared to its previous full-year outlook, the company now expects: Soybean Processing and Refining results to be higher; Softseed Processing and Refining results to be higher; Tropical Oils and Specialty Ingredients results to be lower; and Grain Merchandising and Milling results to be lower.

First quarter net income attributable to Bunge declined to $68 million from $201 million, prior year. Net income per share was $0.35 compared to $1.48. Adjusted net income per share increased to $1.83 from $1.81.

In pre-market trading on NYSE, Bunge shares are up 1.93 percent to $128.79.

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