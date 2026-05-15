15.05.2026 06:31:29

Bunka Shutter legte Quartalsergebnis vor

Bunka Shutter hat am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 91,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 101,06 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71,82 Milliarden JPY – ein Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bunka Shutter 68,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 179,09 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bunka Shutter 184,95 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 236,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bunka Shutter einen Umsatz von 228,42 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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