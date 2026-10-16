16.10.2026 06:31:29

BUNKYODO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BUNKYODO ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BUNKYODO die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -4,200 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,920 JPY. Im letzten Jahr hatte BUNKYODO einen Gewinn von -3,570 JPY je Aktie eingefahren.

BUNKYODO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 14,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 14,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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