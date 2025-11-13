13.11.2025 11:44:16

Burberry Group H1 Pretax Loss Narrows

(RTTNews) - Burberry Group (BRBY.L) reported that its first half loss before tax narrowed to 48 million pounds from a loss of 80 million pounds, prior year. Reported loss per share was 7.1 pence compared to a loss of 20.8 pence. Adjusted loss before tax was 11 million pounds compared to a loss of 68 million pounds. Adjusted profit per share was 0.6 pence compared to a loss of 18.3 pence.

For the 26 weeks ended 27 September, 2025, revenue was 1.03 billion pounds compared to 1.09 billion pounds, last year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

