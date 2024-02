Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et dAeronefs hat am 22.02.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,54 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,50 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,608 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,44 Milliarden EUR geschätzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,23 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 5,83 Milliarden EUR gelegen.

