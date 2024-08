Burgan Company for Well Drilling KSCC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Burgan Company for Well Drilling KSCC hat am 14.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 12,7 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,7 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at