Scope Aktie
WKN DE: NETSCO / ISIN: NET000SCOPE1
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29.07.2026 01:00:12
Burnham has no scope to increase borrowing, think tank warns
The Prime Minister has announced a series of cost-of-living measure since taking office but is facing questions about how he will fund them.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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