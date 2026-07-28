Scope Aktie
WKN DE: NETSCO / ISIN: NET000SCOPE1
|
29.07.2026 01:00:12
Burnham has no scope to increase borrowing, think tank warns
The Prime Minister has announced a series of cost-of-living measure since taking office but is facing questions about how he will fund them.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
Analysen zu Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
|53,25
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: Asiens Börsen uneins
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.