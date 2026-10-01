Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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01.10.2026 22:00:09
Burnham searches for UK alternative to Palantir
Prime minister’s ‘buy British’ push triggers hunt to find replacement for controversial US tech group awarded health service and defence contractsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Palantir
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01.10.26
|Burnham searches for UK alternative to Palantir (Financial Times)
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23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
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23.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Burnham Holdings Inc 6% Cum.Pfd Shs
|53,25
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|Palantir
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