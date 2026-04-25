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25.04.2026 12:41:38
Butterpreis sinkt wieder
ESSEN (dpa-AFX) - Butter wird für Verbraucher in Deutschland wieder günstiger. Nach einer kräftigen Preiserhöhung Anfang März gibt es nun wieder einen Preisrutsch bei den Einzelhändlern. Wie die Unternehmen Aldi Nord und Lidl mitteilten, kostet ein 250-Gramm-Päckchen deutscher Markenbutter der Eigenmarken jetzt 1,05 Euro nach zuletzt 1,19 Euro. Vor dem 9. März lag der Preis bei 99 Cent. Der Butterpreis schwankt seit einiger Zeit stark, abhängig von Milchmengen und Nachfrage. Im Oktober 2024 wurde der bislang höchste Stand erreicht: 2,39 Euro für das günstigste Päckchen der Eigenmarken./brd/DP/he
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