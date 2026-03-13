Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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13.03.2026 01:06:47
BuzzFeed flags going concern risk, shares down
Its stock has lost 98 per cent of its value since it went public via a blank-cheque merger in 2021Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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