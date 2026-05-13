GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
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13.05.2026 06:00:41
BuzzFeed and GoPro learn nostalgia doesn’t pay the bills
The goodwill of middle-aged consumers won’t be enough to generate a meaningful returnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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