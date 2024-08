BVB siegt bei Bundesliga-Auftakt - Fans protestieren gegen Rheinmetall-Deal

Am Samstagabend gewann der BVB (Borussia Dortmund) zum Saisonauftakt dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Der eingewechselte Jamie Gittens (72. Minute) erlöste mit seinem ersten Tor den zuvor lange hadernden Sahin - und traf dann auch noch in der Nachspielzeit (90.+3).

Für die Dortmunder war es der 51. Bundesligasieg gegen die diesmal sehr starke Eintracht - gegen keinen anderen Club gewann der BVB in der Liga öfter. Der Erfolg war ein hartes Stück Arbeit für die Westfalen, die in dieser Saison wieder um die Meisterschaft mitspielen wollen.

BVB-Fans prangern Rheinmetall-Deal an

Die Fans von Borussia Dortmund haben während des Bundesligaspiels gegen Eintracht Frankfurt schweigend und mit etlichen Bannern gegen den umstrittenen Sponsorendeal des BVB mit Rheinmetall protestiert. Der Club war Ende Mai eine Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern eingegangen.

"Wir lassen uns nicht vor euren Panzer spannen", stand auf einem Plakat, das zu Beginn der zweiten Halbzeit auf der Südtribüne gezeigt wurde. "Kohle first, Werte second", stand auf einem anderem.

Fans stellen Support vorübergehend ein

Die Fans auf der Südkurve stellten zudem zum Wiederanpfiff die Unterstützung für ihr Team ein und begannen erst nach einigen Minuten wieder mit der Anfeuerung. Schon vor dem Spiel war außerhalb des Stadions unter anderem mit symbolischen Roten Karten gegen den Deal protestiert worden.

Das Fan-Bündnis des BVB hatte vor dem Spiel zu den Protesten aufgerufen. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hatte darauf hingewiesen, dass Sicherheit und Verteidigung Eckpfeiler der Demokratie seien. Das Fan-Bündnis moniert, nicht in die Entscheidungsfindung eingebunden worden zu sein.

