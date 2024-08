BYD-Aktie: BYD steigert Gewinn

Der chinesische E-Autobauer BYD hat am Mittwoch seine Halbjahresbilanz präsentiert.

BYD hat in der ersten Jahreshälfte 2024 seinen Gewinn gesteigert. Das Plus belief sich beim Tesla -Konkurrenten im Berichtszeitraum auf 4,68 CNY je Aktie, nach einem Gewinn von 3,77 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Umsatzseitig stand bei dem chinesischen Autokonzern im ersten Halbjahr ein Wert von 301,127 Milliarden CNY in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als BYD noch 260,124 Milliarden CNY umgesetzt hatten.

An der Börse in Shenzhen zeigte sich die BYD-Aktie am Mittwoch letztlich 1,64 Prozent tiefer bei 236.85 CNY.

Redaktion finanzen.at