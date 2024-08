Uber-Aktie steigt: Uber will 100.000 BYD-Autos auf seine Plattform bringen

Wenn man eine Fahrt mit Uber bestellt, könnte in Europa und Lateinamerika bald häufiger ein chinesisches Elektroauto anrollen.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber will 100.000 Wagen des Autobauers BYD auf seine Plattform bringen.

Die Partnerschaft soll mit der Zeit auch auf den Mittleren Osten, Kanada, Australien und Neuseeland ausgeweitet werden, wie die Unternehmen mitteilten. Die USA fehlen in der Aufzählung: Die US-Regierung hält chinesische Elektroautos unter Verweis auf unfaire Subventionen mit Strafzöllen von dem Markt fern.

Die Kooperation soll Uber-Fahrern bessere Preise und Finanzierungsangebote für BYD-Elektroautos geben.

Außerdem wollen die Firmen zusammenarbeiten, um künftige Wagen mit Fähigkeiten zum autonomen Fahren ebenfalls auf die Uber-Plattform zu bringen. Uber sehe sich als global agierender Dienst in einer guten Position, um selbstfahrende Autos vielen Menschen zugänglich zu machen, hieß es.

Vorreiter bei Robotaxis ist aktuell die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo, die in mehreren US-Städten Passagiere mit fahrerlosen Wagen befördert. Waymo setzt dabei umgebaute Elektroautos von Jaguar ein.

Die Uber-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 2,47 Prozent höher bei 64,65 US-Dollar.

