Bystronic AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Bystronic AG: Nachfrage im 3. Quartal auf Niveau der Vorquartale stabilisiert



13.10.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nachfrage im 3. Quartal auf Niveau der Vorquartale stabilisiert Weiterhin zurückhaltendes Investitionsverhalten

Leichtes Umsatzwachstum aufgrund hohen Auftragsbestands 1

Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Kennzahlen



Mio. CHF 9M 2023 9M 2022 in % in % k.W.1 Auftragseingang 624.6 781.2 (20.0) (14.4) Nettoumsatz 681.2 712.4 (4.4) 2.1 Auftragsbestand 347.9 493.6 (29.5) - 1 zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 13. Oktober 2023 – Als Folge des fortschreitenden Abbaus des Auftragsbestands konnte Bystronic den Umsatz in den ersten neun Monaten zu konstanten Wechselkursen um 2.1% steigern. Aufgrund des starken Schweizer Frankens – insbesondere gegenüber dem US-Dollar – sank der ausgewiesene Umsatz um 4.4% auf CHF 681.2 Mio. Bystronic trieb die Normalisierung des hohen Auftragsbestands weiter voran und verzeichnete per Ende September 2023 einen Bestand von CHF 347.9 Mio. gegenüber CHF 413.0 Mio. zum Jahresende 2022. In den ersten neun Monaten 2023 gestaltete sich das Marktumfeld anspruchsvoll und die Investitionstätigkeit von Kunden war verhalten. Der Auftragseingang belief sich auf CHF 624.6 Mio., wobei sich die Währungseffekte deutlich negativ ausgewirkt haben. Insgesamt hat sich die Nachfrage im dritten Quartal auf dem Niveau der vorangehenden Quartale stabilisiert. In den Regionen EMEA und APAC lagen die Neubestellungen unter dem ersten und zweiten Quartal 2023. Die Region Americas zeigte sich robust und entwickelte sich positiv. In China bremsten konjunkturelle Unsicherheiten die Dynamik weiterhin.

Ausblick Bystronic bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2023. Wie bereits früher kommuniziert, wird aufgrund der wirtschaftlichen Abkühlung ein rückläufiger Auftragseingang und Umsatz im Maschinengeschäft erwartet, während das Servicegeschäft weiter wächst. Insgesamt rechnet Bystronic mit einem höheren Betriebsergebnis bei einem leicht rückläufigen Umsatz. Für das Jahr 2024 geht Bystronic von einem unveränderten Marktumfeld und einem Auftragseingang im Rahmen der letzten Quartale aus. Zudem wird der Auftragsbestand zum Jahresbeginn weiter abgenommen haben. Bystronic hat zahlreiche Massnahmen zur Kostenreduktion initiiert. Unter Berücksichtigung des starken Schweizer Frankens erwartet Bystronic insgesamt einen rückläufigen Umsatz und ein tieferes Betriebsergebnis als 2023.

Bei Rückfragen: Investor Relations

Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com

Media Relations

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz (Schweiz). Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin, Shanghai und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten. Disclaimer Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: Nachfrage im 3. Quartal auf Niveau der Vorquartale stabilisiert

Ende der Adhoc-Mitteilung