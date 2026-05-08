C C Constructions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

C C Constructions hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,63 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,51 INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,320 INR. Im Vorjahr waren -9,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at