C3.ai-Aktie nach beeindruckenden Umsatzergebnissen weit im Plus

• Umsatzplus von 18 Prozent• Deutlich höheres Kundenengagement• KI-Trend spürbar

C3.ai legt beim Umsatz im dritten Quartal 2024 deutlich zu

Die Zahlenvorlage des KI-Konzerns C3.ai versetzte Anleger in Feierlaune. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2024 vermeldete das IT-Unternehmen einen Umsatz von 78,4 Millionen US-Dollar. Das war ein Zuwachs von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, als C3.ai noch 66,7 Millionen US-Dollar einnahm. Damit ließ C3.ai nicht nur die Erwartungen der Wall Street hinter sich, die bei 76,1 Millionen US-Dollar lagen, sondern auch die eigene Prognose.

Verluste leicht erhöht - aber unter Erwartungen

Dennoch vermeldete der KI-Spezialist höhere Verluste im letzten Quartal. Das Minus je Aktie betrug Ende Januar 2024 0,60 US-Dollar, nach einem Verlust je Aktie von 0,57 US-Dollar (bereinigt minus 0,06 US-Dollar) im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis stieg der Verlust je Aktie von 0,06 US-Dollar auf 0,13 US-Dollar. Analysten hatten hier jedoch mit einem Minus von 0,28 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet. Auf Neunmonatssicht konnte man den Nettoverlust außerdem von 1,87 US-Dollar auf nun 1,75 US-Dollar je Anteilsschein reduzieren.

Starker Zuwachs beim Kundenengagement

Erfolge verzeichnete man außerdem beim Kundenengagement. Im dritten Quartal 2024 stieg das Engagement der Geschäftskunden auf einen Messwert von 445, was ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2023 bedeutet. "C3 AI ist nach wie vor führend bei KI-gestützten Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung und liefert weiterhin einen erheblichen wirtschaftlichen Nutzen in allen Branchen, wobei der Industriesektor stark vertreten ist", so das Unternehmen im Rahmen der Zahlenvorlage. So habe der Baustoffproduzenten Holcim im Mai 2023 ein Produktionspilotprojekt mit C3.ai zur "Konfiguration und Bereitstellung der C3 AI Reliability Suite" gestartet, das nun in einen Vierjahresvertrag mündet und in mehr als 100 Holcim-Zementwerken Anwendung finden soll.

Trendthema KI kommt auch C3.ai zugute

"Wir hatten ein großartiges Quartal", ordnete C3.ai-CEO Thomas M. Siebel die Zahlen laut einer Pressemitteilung ein. "Unser signifikanter First-Mover-Vorteil im Bereich Enterprise AI sorgt für Rückenwind, da das Marktinteresse an der Einführung von AI zunimmt." C3.ai sieht sich als Profiteur des allgemein anhaltenden Trends um künstliche Intelligenz. So habe man insgesamt 17 Pilotprojekte abgeschlossen, bei denen generative KI zum Einsatz kommt, die sich über die verschiedensten Branchen ziehen.

Freundlicher Ausblick

Die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Lösungen hellt auch den Ausblick des Unternehmens auf. Für das vierte Quartal 2024 erwartet C3.ai einen Gesamtumsatz zwischen 82 und 86 Millionen US-Dollar sowie einen Verlust in Höhe von 43,5 bis 51,5 Millionen US-Dollar. Im Gesamtjahr 2024 dürfte der Umsatz der Prognose des Konzerns nach zwischen 306 und 310 Millionen US-Dollar liegen, die Verluste werden zwischen 115 und 123 Millionen US-Dollar beziffert.

So reagiert die C3.ai-AKtie

Die besser als erwartet ausgefallenen Finanzdaten, der optimistische Ausblick sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach dem Trendthema KI lassen sich auch an der Kursreaktion der C3.ai-AKtie ablesen. Im Handel an der NYSE steigen die Papiere zeitweise um 24,00 Prozent auf 36,82 US-Dollar. Seit Jahresbeginn steht ein Plus on 27,73 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.at