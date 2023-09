C3.ai Aktienanalyse: Schlechte Zahlen des KI-Spezialisten. Wie geht´s mit "AI" nach dem Hype weiter?



C3.ai ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen spezialisiert hat, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 von Tom Siebel gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien. Vormals hieß das Unternehmen noch C3 Energy und beschäftigte sich mit der Energiebilanz anderer Unternehmen, doch mit der Nasdaq-Notierung und der Umbenennung (das Kürzel lautete ebenso) vollzog sich erst die Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt auf das Geschäftsmodell.





Die Firma C3.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Daten nutzen, zu revolutionieren. Die Plattform von C3.ai ermöglicht es Unternehmen, große Mengen an Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren, um wertvolle Einblicke zu gewinnen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen können Unternehmen Muster und Trends in ihren Daten erkennen, die ihnen helfen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre Effizienz zu steigern.





Eine der Hauptanwendungen von C3.ai liegt im Bereich der Industrie 4.0. Das Unternehmen bietet Lösungen für die vorausschauende Instandhaltung, bei denen Sensordaten und Maschinendaten genutzt werden, um Ausfälle von Industrieanlagen vorherzusagen und zu verhindern. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Betriebszeit zu maximieren und ungeplante Stillstände zu minimieren.









Darüber hinaus unterstützt C3.ai Unternehmen auch weiterhin (wie zur Gründungszeit) dabei, ihre Energieeffizienz zu verbessern, indem es hilft, den Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren. Dies ist besonders in Zeiten wachsender Umweltbewusstsein und steigender Energiekosten von großer Bedeutung. Das ist nur ein Bereich heute, der sich über die Anwendungen in alle Branchen erstreckt.





C3.ai hat sich nun als führender Anbieter von AI-Lösungen etabliert und arbeitet mit einer Vielzahl von Kunden in verschiedenen Branchen zusammen, darunter Energie, Gesundheitswesen, Fertigung und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch datengesteuerte Innovationen zu verändern und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und nachhaltiger zu wirtschaften. Mit seinem Engagement für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen wird C3.ai zweifellos auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen spielen. Einzelne Komponenten oder gar Komplettlösungen können sehr schnell in die Unternehmen implementiert werden.





Dennoch sind die Wachstumssorgen vorhanden, vor allem nach den jüngsten Quartalszahlen. Denn die Bewertung ist sehr hoch und ein Gewinn auch in den kommenden Jahren nicht in Sicht. Ist die Aktie damit ein reines Spekulationsobjekt? Roland Jegen beurteilt kritisch den Chartverlauf und diskutiert die News vor dem Hintergrund der erfolgten Kursstärke in diesem Jahr mit Andreas Bernstein.





Das Video zur C3.ai Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist C3.ai das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.https://www.freestoxx.com/de-lu/aktien/c3ai

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



