C3.ai: Vorschau auf die Quartalszahlen des KI-Favoriten

Wann wird C3.ai die Quartalszahlen für das erste Quartal veröffentlichen?



C3.ai wird am Mittwoch, den 06. September, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von C3.ai

Der Umsatz dürfte im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % auf 71,6 Mio. USD steigen.



Der bereinigte Betriebsverlust - die wichtigste Kennzahl - wird auf 26,6 Mio. USD geschätzt und wäre damit höher als der Verlust von 14,5 Mio. USD im Vorjahr.



Der bereinigte Verlust je Aktie wird voraussichtlich 0,17 $ betragen, was eine Ausweitung gegenüber dem Verlust von 0,12 $ im Vorjahr bedeuten würde.





Vorschau zu den Quartalszahlen von C3.ai





Die Aktien von C3.ai litten im August unter einem größeren Kursrückgang, der dazu führte, dass die KI-Aktien zum ersten Mal seit der Wertsteigerung durch den Hype um die Technologie in diesem Jahr einem Realitätscheck unterzogen wurden. Die Aktie wird fast dreimal so hoch gehandelt wie zu Beginn des Jahres 2023, liegt aber rund 33 % unter den Höchstständen, die wir im Juni gesehen haben.



Die Messlatte ist also seit Anfang August gesunken, da sich die Bewertungen und die Begeisterung für KI abgemildert haben, aber im Vorfeld der Ergebnisse ist sie immer noch hoch. Das Unternehmen hat mit seinen Aussichten viel Aufsehen erregt, aber der Druck auf das Unternehmen steigt, seine Erwartungen zu erfüllen.



"Das Interesse an der Anwendung von KI auf Geschäftsprozesse ist so groß wie nie zuvor", erklärte das Unternehmen im letzten Quartal. "Als Ergebnis der steigenden Marktnachfrage nach KI für Unternehmen - und unserer Einführung von verbrauchsabhängigen Preisen - sehen wir einen erheblichen Anstieg der Möglichkeiten und kürzere Verkaufszyklen."



CEO Thomas Siebel sagte, dass C3.ai "noch nie so gut positioniert war" und dass die C3 AI Platform "zunehmend als der Gold-Standard in der Unternehmens-KI anerkannt wird".



Das Management ist zuversichtlich, aber wir müssen noch einen spürbaren Schub durch KI sehen. C3.ai wird im ersten Quartal voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 9,6 % auf 71,6 Millionen US-Dollar verzeichnen. Das ist eine relativ schwache Zahl für ein kleines Unternehmen, das sich im heißesten Bereich des Marktes bewegt. Das Umsatzwachstum war in den letzten drei Quartalen unzureichend und stieg im letzten Quartal nur um 0,1 %! Die Investoren werden erwarten, dass sich das Umsatzwachstum von dieser sehr niedrigen Basis aus in Zukunft beschleunigt, so dass C3.ai so schnell wie möglich damit beginnen muss, all dieses neue Interesse an KI zu konvertieren und zu monetarisieren.





Dieses Wachstum könnte die Anleger in diesem Quartal nicht begeistern, zumal der Anstieg des Aktienkurses die Bewertung von C3.ai seit Anfang 2023 um rund 2,4 Mrd. USD erhöht hat. Daher könnte ein deutlicher Gewinnsprung erforderlich sein (auch wenn dies unwahrscheinlich ist, da der Konsens mit der Prognose übereinstimmt), und/oder ein beeindruckender Ausblick. Die Analysten erwarten, dass C3.ai im zweiten Quartal einen Umsatz von 73,9 Mio. US-Dollar erzielen wird, was eine Beschleunigung des Wachstums gegenüber dem Vorjahr auf etwa 18 % bedeuten würde.



Die laufende Umstellung auf eine verbrauchsabhängige Preisgestaltung dürfte den Umsatz stark ankurbeln, vorausgesetzt, die Unternehmen und Institutionen, die derzeit die KI-Anwendungen oder -Plattform des Unternehmens testen, bleiben als Kunden erhalten.



C3.ai strebt an, bis zum Ende dieses Geschäftsjahres profitabel zu werden (in Bezug auf den bereinigten Betriebsgewinn). Die Wall Street hat jedoch Zweifel und bleibt skeptisch, da der Konsens immer noch mit Verlusten für das gesamte Geschäftsjahr 2025 rechnet, was C3.ai die Aufgabe gibt, die Märkte von seinen Aussichten zu überzeugen.



Die Wall Street geht davon aus, dass C3.ai im zweiten Quartal einen bereinigten Betriebsverlust von 20,6 Mio. USD erzielen wird, und das Unternehmen hat erklärt, dass der Jahresverlust zwischen 50 und 75 Mio. USD liegen wird.







Wie geht es mit der AI-Aktie weiter?



Die C3.ai-Aktie hat nach dem Kursrückgang im August einen Boden gefunden und ist zuverlässig um die 28 $-Marke herum zurückgekommen, was der Höchstmarke entspricht, die während des gesamten ersten Quartals 2023 galt. Bei einer nachhaltigen Unterschreitung dieser Marke könnte der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei 25 $ liegt, als mögliche Unterstützung fungieren.



Die Aktie hat den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt in den letzten Tagen erfolglos getestet, so dass die 32 $-Marke, die auch den Tiefpunkt von Ende Juni darstellt, einen wichtigen Widerstandsbereich darstellt. Bei einem Ausbruch darüber könnte die Aktie in Richtung des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bei 36 $ steigen. Das nächste ziel darüber liegt bei 42,50 $.



Wir können erkennen, dass die Handelsvolumina in den letzten drei Monaten parallel zum Kursrückgang allmählich zurückgegangen sind, was einen bullischen Hintergrund darstellen und auf einen nachlassenden Verkaufsdruck hindeuten könnte.





Quelle: Freestoxx Webtrader





Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.