CAC 40 aktuell: CAC 40 am Freitagmittag mit Abgaben

Der CAC 40 wagt sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent auf 7 502,02 Punkte nach. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,286 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,179 Prozent tiefer bei 7 489,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 503,28 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 518,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 459,41 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der CAC 40 bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der CAC 40 mit 7 565,62 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 25.07.2024, den Stand von 7 427,02 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.10.2023, den Stand von 6 915,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,383 Prozent abwärts. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 259,19 Punkten. Bei 7 029,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 63 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 306,521 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at