CAC 40 aktuell: CAC 40 mittags leichter

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 8 303,43 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,491 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,300 Prozent auf 8 315,50 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8 275,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 331,96 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,104 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 8 347,20 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 13.11.2025, einen Stand von 8 232,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 164,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,32 Prozent aufwärts. Bei 8 437,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 996,59 Zählern.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 363 763 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 260,655 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

