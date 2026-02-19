Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Bewegung 19.02.2026 12:26:57

CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer

CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer

Der CAC 40 zeigt sich derzeit in Rot.

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,84 Prozent schwächer bei 8 358,39 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,503 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,199 Prozent leichter bei 8 412,25 Punkten, nach 8 429,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 415,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 350,36 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, lag der CAC 40 bei 8 112,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 110,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,99 Prozent. Bei 8 438,52 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 413 529 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 261,946 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

06:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Airbus Buy UBS AG
19.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 190,78 1,48% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 545,70 2,61% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 51,74 2,01% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,49 1,50% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 470,48 0,85%

