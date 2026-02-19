Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Bewegung
|
19.02.2026 12:26:57
CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,84 Prozent schwächer bei 8 358,39 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,503 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,199 Prozent leichter bei 8 412,25 Punkten, nach 8 429,03 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 415,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 350,36 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,427 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, lag der CAC 40 bei 8 112,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 953,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 110,54 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,99 Prozent. Bei 8 438,52 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 413 529 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 261,946 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Airbus SE
|06:06
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|190,78
|1,48%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|545,70
|2,61%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|51,74
|2,01%
|Stellantis
|6,49
|1,50%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 470,48
|0,85%