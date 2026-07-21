CAC 40 aktuell: CAC 40 schwächer

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,37 Prozent tiefer bei 8 309,56 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,451 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,104 Prozent auf 8 348,75 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 308,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 375,31 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 8 421,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 235,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 798,22 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,40 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 179 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,368 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,05 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at