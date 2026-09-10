Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Kursentwicklung
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10.09.2026 12:26:40
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags stärker
Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 8 171,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,159 Prozent stärker bei 8 169,65 Punkten, nach 8 156,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 157,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 190,08 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 8 726,03 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 8 161,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 761,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,292 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 313 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,817 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,06
|-0,34%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|405,10
|-1,58%
|Pernod Ricard S.A.
|59,48
|-0,67%
|Renault S.A.
|28,79
|-0,93%
|Stellantis
|4,53
|-0,26%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 116,76
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