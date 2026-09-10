Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Kursentwicklung 10.09.2026 12:26:40

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags stärker

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags stärker

Der CAC 40 bewegt sich am Donnerstag kaum.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 8 171,30 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,159 Prozent stärker bei 8 169,65 Punkten, nach 8 156,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 157,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 190,08 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 8 726,03 Punkten bewertet. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 8 161,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 761,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,292 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 313 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,817 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,06 -0,34% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 405,10 -1,58% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Pernod Ricard S.A. 59,48 -0,67% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,79 -0,93% Renault S.A.
Stellantis 4,53 -0,26% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 116,76 -0,49%

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