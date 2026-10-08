CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 sackt ab

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,82 Prozent tiefer bei 7 705,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,718 Prozent schwächer bei 7 713,39 Punkten, nach 7 769,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 684,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 727,50 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Wert von 8 317,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 252,66 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 060,13 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,97 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 162 958 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 198,475 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at