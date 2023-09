CAC 40-Papier Carrefour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Carrefour-Investment abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Carrefour-Aktien gewesen.

Die Carrefour-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Carrefour-Anteile bei 14,61 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carrefour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 68,470 Carrefour-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 167,41 EUR, da sich der Wert einer Carrefour-Aktie am 11.09.2023 auf 17,05 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 16,74 Prozent.

Carrefour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at