CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Michelin SA-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Michelin SA-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,27 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,304 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.09.2024 auf 36,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 25,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at