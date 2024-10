CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Unibail-Rodamco-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Unibail-Rodamco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 21.10.2021 wurden Unibail-Rodamco-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Unibail-Rodamco-Anteile an diesem Tag bei 63,69 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 157,011 Unibail-Rodamco-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 78,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 334,75 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 23,35 Prozent.

Unibail-Rodamco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at