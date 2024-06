NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unibail-Rodamco-Westfield von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 72 Euro angehoben. Die Kreditkosten für europäische Immobilienwerte näherten sich dem Jahrestief vom Januar, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konsumlaune der Verbraucher erweise sich zudem als robust, so der Experte mit Blick auf Unibail als Spezialisten für Shopping-Center. Zudem seien die Aktien zuletzt anderen französischen Immobilienwerten weit hinterhergelaufen./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 19:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.