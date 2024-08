CAC 40-Papier Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Unibail-Rodamco eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 05.08.2019 wurde die Unibail-Rodamco-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 123,15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Unibail-Rodamco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,812 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 67,32 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,67 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 45,33 Prozent.

Unibail-Rodamco wurde am Markt mit 9,38 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at