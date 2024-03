CAC 40-Titel Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Michelin SA von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Michelin SA-Anteile an diesem Tag 26,21 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,150 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.03.2024 auf 34,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 329,14 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,91 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Michelin SA betrug jüngst 24,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at