CAC 40-Titel Publicis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Publicis von vor 3 Jahren verdient

Am 10.07.2021 wurde das Publicis-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 53,16 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Publicis-Aktie investiert hat, hat nun 1,881 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,39 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 09.07.2024 auf 100,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +88,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Publicis eine Börsenbewertung in Höhe von 25,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at