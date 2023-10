CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Bouygues-Investment von vor einem Jahr verdient

Bouygues-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,15 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Bouygues-Aktie investierten, hätten nun 36,832 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.10.2023 1 159,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,47 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bouygues einen Börsenwert von 11,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at